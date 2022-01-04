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ЦСКА близок к подписанию первого зимнего новичка

04 Января 2022 • 08:12 Комментировать

Московский ЦСКА близок к подписанию полузащитника Хесуса Медины, ранее выступавшего за американский клуб «Нью-Йорк Сити».

Как сообщил в своем твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира, сделка близка к завершению. В ближайшее время 24-летний футболист заключит с «армейцами» долгосрочное соглашение.

По данным журналиста, контракт между сторонами будет рассчитан на четыре года. Медина присоединится к московскому коллективу в статусе свободного агента, поскольку его соглашение с «Нью-Йорк Сити» истекло 1 января 2022 года.

В прошлом году Хесус забил девять мячей и отдал два ассиста в 36 матчах МЛС.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Хесус Медина
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