ЦСКА близок к подписанию первого зимнего новичка

Московский ЦСКА близок к подписанию полузащитника Хесуса Медины, ранее выступавшего за американский клуб «Нью-Йорк Сити».

Как сообщил в своем твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира, сделка близка к завершению. В ближайшее время 24-летний футболист заключит с «армейцами» долгосрочное соглашение.

По данным журналиста, контракт между сторонами будет рассчитан на четыре года. Медина присоединится к московскому коллективу в статусе свободного агента, поскольку его соглашение с «Нью-Йорк Сити» истекло 1 января 2022 года.

В прошлом году Хесус забил девять мячей и отдал два ассиста в 36 матчах МЛС.