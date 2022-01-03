Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили: «Для Федуна Газизов - заноза в заднице»

03 Января 2022 • 13:50 Комментировать (1)

Ветеран «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о конфликтной ситуации между экс-гендиректором «красно-белых» Шамилем Газизовым и владельцем московского клуба Леонидом Федуном.

«Удивительно, как парень из Уфы смог разуть миллиардера из списка богатейших людей России. Для Федуна Газизов - заноза в заднице. За такое дилетантство он расплатится своими миллионами», - передает слова футбольного эксперта Sport24.

Ранее Газизов сообщил, что при найме в московский клуб Федун пообещал ему долю акций. По словам функционера, миллиардер даже выдал ему соответствующую расписку. Судебное разбирательство по этому поводу запланировано на конец текущего месяца.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Анзор Кавазашвили Леонид Федун Шамиль Газизов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
ингерман
03 Января 2022 в 14:07
ай скора енту кантору раскулачац и станец дсо дырявая корыта.. )))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Января
14:16 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов – о «Спартаке»: «Перепады настроений должны закончиться»
13:50 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Для Федуна Газизов - заноза в заднице» 1
13:45 · Россия. Премьер-лига
Кулаков включил Буффона, Мальдини, Зидана и Анри в число лучших игроков в истории футбола 1
13:15 · Россия. Премьер-лига
Сафонов не считает Акинфеева лучшим голкипером России 1
12:52 · Россия. Премьер-лига
Названа сумма трансфера Смолова в «Динамо»
11:19 · Россия. Премьер-лига
Газизов: «Спартак» не заплатил ни копейки комиссии при подписании Кокорина и Урунова»
10:22 · Россия. Премьер-лига
Газизов объяснил, почему Федун пообещал ему акции «Спартака»
09:21 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» или Европа: Алексей Миранчук расставил приоритеты 3
09:06 · Россия. Премьер-лига
Стал известен один из соперников ЦСКА на зимнем сборе
02 Января
20:34 · Россия. Премьер-лига
Лидер группы «Танцы Минус» - о трансфере Смолова: «А жаль, у «Динамо» мог быть хороший сезон» 2
20:19 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Атлетико Минейро» близок к переходу в «Краснодар» 2
20:07 · Россия. Премьер-лига
Колосков: Трансфер Смолова в «Динамо» пойдёт на пользу всему российскому футболу 2
17:14 · Россия. Премьер-лига
Селюк о Смолове: «Пойдет работать садовником на участке внучки Ельцина — это единственный его путь» 2
16:36 · Россия. Премьер-лига
​Состав «Краснодара» может пополнить парагвайский защитник
16:22 · Россия. Премьер-лига
​Сёмин показал фото с тигром фото
Все новости
Рекомендуем