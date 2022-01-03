Кавазашвили: «Для Федуна Газизов - заноза в заднице»

Ветеран «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о конфликтной ситуации между экс-гендиректором «красно-белых» Шамилем Газизовым и владельцем московского клуба Леонидом Федуном.

«Удивительно, как парень из Уфы смог разуть миллиардера из списка богатейших людей России. Для Федуна Газизов - заноза в заднице. За такое дилетантство он расплатится своими миллионами», - передает слова футбольного эксперта Sport24.

Ранее Газизов сообщил, что при найме в московский клуб Федун пообещал ему долю акций. По словам функционера, миллиардер даже выдал ему соответствующую расписку. Судебное разбирательство по этому поводу запланировано на конец текущего месяца.