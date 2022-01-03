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Кулаков включил Буффона, Мальдини, Зидана и Анри в число лучших игроков в истории футбола

03 Января 2022 • 13:45 Комментировать (1)

Защитник «Урала» Денис Кулаков на клубном канале в YouTube назвал лучших игроков в истории футбола.

- Джанлуиджи Буффон. Я думаю, многие согласятся со мной, потому что он долго стабильно играет. Уже за 40, но он в порядке, без сомнения.

Защитник - Паоло Мальдини. Он также играл до такого солидного возраста, до 38-39, был капитаном «Милана» и национальной сборной Италии.

Полузащитник. На самом деле у меня много кандидатов. Но я, наверное, выберу Зинедина Зидана. Банально всё: играл на высоком уровне, значимой фигурой был в «Реале» и в сборной забивал важные мячи, как и в финале чемпионата мира в 1998 году.

Нападение. Назову Тьерри Анри, потому что когда он выступал за «Арсенал» Венгера, когда они несколько лет подряд становились чемпионами Англии и в один из сезонов без проигрышей прошли, тогда он забивал очень много важных мячей. Тогда он был кумиром для многих болельщиков.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Джанлуиджи Буффон Зинедин Зидан Паоло Мальдини Денис Кулаков Тьерри Анри
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Комментарии (1)
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ингерман
03 Января 2022 в 14:01
ай ышо осталося дуньку кулакову спросиц.. )))
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