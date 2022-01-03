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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сафонов не считает Акинфеева лучшим голкипером России

03 Января 2022 • 13:15 Комментировать (1)

Страж ворот «Краснодара» Матвей Сафонов ответил на вопрос о том, кто сейчас является лучшим голкипером России.

«На данный момент место вакантно. В какой-то момент я бы назвал Акинфеева, но сейчас не назову его лучшим вратарем России», - поведал футболист на ютуб-канале «Матч ТВ».

В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги 22-летний голкипер провел 17 поединков, в которых пропустил 16 мячей. В шести матчах Матвей сохранил свои ворота в неприкосновенности.

В декабре Премьер-лига ушла на зимний перерыв. После 18 туров краснодарский коллектив занимает пятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Акинфеев Матвей Сафонов
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ингерман
03 Января 2022 в 13:25
ай на данном отрезке не лючший.. а по-совокупу - бесспорно намбаван.. )))
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