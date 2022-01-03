Сафонов не считает Акинфеева лучшим голкипером России

Страж ворот «Краснодара» Матвей Сафонов ответил на вопрос о том, кто сейчас является лучшим голкипером России.

«На данный момент место вакантно. В какой-то момент я бы назвал Акинфеева, но сейчас не назову его лучшим вратарем России», - поведал футболист на ютуб-канале «Матч ТВ».

В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги 22-летний голкипер провел 17 поединков, в которых пропустил 16 мячей. В шести матчах Матвей сохранил свои ворота в неприкосновенности.

В декабре Премьер-лига ушла на зимний перерыв. После 18 туров краснодарский коллектив занимает пятое место в турнирной таблице.