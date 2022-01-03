Названа сумма трансфера Смолова в «Динамо»

Журналистам «РБ Спорт» стали известны детали перехода нападающего Фёдора Смолова из московского «Локомотива» в другой столичный клуб - «Динамо».

Стороны уже провели переговоры и договорились о сумме трансфера. Если все пройдет успешно, «железнодорожники» получат за игрока порядка десяти миллионов рублей. «Локо» готов избавиться от Фёдора прямо сейчас, чтобы сэкономить на его заработной плате. По истекающему контракту форвард должен заработать еще 1,5 миллиона евро.

Смолов играет за москвичей с 2018 года. В текущем сезоне 31-летний нападающий провел 15 матчей и забил семь голов.