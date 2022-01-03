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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сабитов: «Смолов не нужен «Динамо» эксклюзив

03 Января 2022 • 11:40 Комментировать

Бывший защитник московских «Динамо» и «Локомотива», нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал возможный переход нападающего «железнодорожников» Фёдора Смолова в стан «бело-голубых».

- Наверное, в этих слухах присутствует игра агентов. У «Динамо» в последнее время сложился хороший баланс между опытными и молодыми игроками, и я не думаю, что для команды Шварца станет большой подмогой приход возрастного российского футболиста. На мой взгляд, Смолов не нужен «Динамо». Самый яркий период своей карьеры Фёдор провёл в «Краснодаре», в составе которого дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России. Не думаю, что в «Локомотиве» Смолов хорошо проявлял себя как форвард.

У «Динамо» и «Локомотива» сейчас похожий футбол, но Шварц работает в России дольше Гисдоля, и у «бело-голубых» игра более выстроена. В «Динамо» Смолову придётся тяжело. Шварцу нужен нападающий, который будет хорошо двигаться на протяжении всего матча, а не отдельными отрезками. Смолов не привык к интенсивному и энергозатратному футболу, где требуется постоянное участие в высоком прессинге.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Фёдор Смолов Чемпионат России Равиль Сабитов РПЛ
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