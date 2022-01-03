Газизов: «Спартак» не заплатил ни копейки комиссии при подписании Кокорина и Урунова»

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов, ранее поработавший на аналогичной должности в столичном «Спартаке», ответил на вопрос о том, были ли какие-то комиссии при переходах в стан «красно-белых» полузащитника Остона Урунова и форварда Александра Кокорина.

«Меня грязью обливали, придумывали истории с Уруновым, Кокориным. Одни говорят, что я сам у себя купил Урунова. Ни копейки комиссии не было ни на Урунове, ни на Кокорине», - передает слова функционера «Спорт Бизнес Online».

Стоит напомнить, что Газизов занимал пост гендиректора «Спартака» на протяжении пяти месяцев. После увольнения он вернулся на аналогичный пост в «Уфу».