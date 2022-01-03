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Газизов объяснил, почему Федун пообещал ему акции «Спартака»

03 Января 2022 • 10:22 Комментировать

Футбольный функционер Шамиль Газизов, ранее занимавший пост гендиректора в московском «Спартаке», вспомнил о своем приходе в стан «красно-белых». Он пояснил, почему владелец «народной команды» Леонид Федун пообещал ему при найме акции клуба.

«А я бы не пошел иначе. Я сказал, что меня устраивает работать в качестве партнера, а не просто по найму. В этом вся история. Я и вел себя так», - приводятся слова функционера на страницах «БИЗНЕС Online».

Напомним, что в конце текущего месяца должно состояться судебное разбирательство по этому поводу. Газизов собирается обнародовать в суде расписку с обещаниями со стороны руководства «Спартака».

Руководитель проработал в московском клубе около пяти месяцев, после чего был уволен. В настоящий момент он занимает пост генерального директора «Уфы».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Шамиль Газизов
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