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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» или Европа: Алексей Миранчук расставил приоритеты

03 Января 2022 • 09:21 Комментировать (1)

Стали известны планы российского полузащитника Алексея Миранчука касательно продолжения карьеры.

По сведениям La Gazzetta dello Sport, хавбек «Аталанты» не собирается возвращаться в российскую Премьер-лигу, где интерес к нему проявляет петербургский «Зенит». На данном этапе карьеры Алексею интересна Европа.

Миранчук близок к уходу из «Аталанты» из-за дефицита игровой практики. В СМИ ходят слухи об интересе к россиянину со стороны «Дженоа», «Вероны» и миланского «Интера».

В этом сезоне Алексей принял участие в десяти поединках итальянской Серии А, в которых забил гол и сделал ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Миранчук
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
elektronic71
03 Января 2022 в 10:23
Дааа, гол это КРУТО!!!!!!!
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