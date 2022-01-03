«Зенит» или Европа: Алексей Миранчук расставил приоритеты

Стали известны планы российского полузащитника Алексея Миранчука касательно продолжения карьеры.

По сведениям La Gazzetta dello Sport, хавбек «Аталанты» не собирается возвращаться в российскую Премьер-лигу, где интерес к нему проявляет петербургский «Зенит». На данном этапе карьеры Алексею интересна Европа.

Миранчук близок к уходу из «Аталанты» из-за дефицита игровой практики. В СМИ ходят слухи об интересе к россиянину со стороны «Дженоа», «Вероны» и миланского «Интера».

В этом сезоне Алексей принял участие в десяти поединках итальянской Серии А, в которых забил гол и сделал ассист.