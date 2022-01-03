Стал известен один из соперников ЦСКА на зимнем сборе

Московский ЦСКА получил одного из соперников, с которым сыграет спарринг на зимнем тренировочном сборе в Испании. Этой командой станет датский «Люнгбю». Об этом сообщила пресс-служба скандинавского клуба.

Ожидается, что данное противостояние состоится 9 февраля.

«Люнгбю» является представителем второго дивизиона чемпионата Дании. В нынешнем сезоне команда набрала 36 баллов и располагается на третьей строчке в турнирной таблице.

В свою очередь «армейцы» ушли на зимний перерыв на четвертой позиции в турнирной таблице российской Премьер-лиги.