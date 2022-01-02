Защитник «Атлетико Минейро» близок к переходу в «Краснодар»

«Краснодар» близок к трансферу 28-летнего защитника сборной Парагвая Хуниора Алонсо за 8 миллионов евро. В прошлом сезоне он помог «Атлетико Минейро» завоевать золотые медали чемпионата Бразилии.

По сообщениям журналиста Фреда Аугусто в «Твиттере», «быки» уже почти согласовали трансфер с «Атлетико Минейро». Сам игрок уже дал согласие на переезд в Россию.

Стоит отметить, что ранее Хуниор Алонсо уже выступал в европейских лигах в составе испанской «Сельты» и французского «Лилля». В этом сезоне на его счету 22 матча за «Атлетико Минейро», в котором он смог отличиться одним забитым голом.