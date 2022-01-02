Колосков: Трансфер Смолова в «Динамо» пойдёт на пользу всему российскому футболу

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что трансфер голеадора «Локомотива» Фёдора Смолова в «Динамо» пойдет на пользу не только игроку и клубу, а и всему российскому футболу.

«Они считают, что Фёдор пойдет на пользу команде. Я тоже так считаю», - заявил Колосков Sport24.

Бывший глава РФС считает Смолова просто находкой для второй команды РПЛ текущего сезона, кроме того, он сможет создать конкуренцию в атакующей линии коллектива Сандро Шварца. Немаловажно, по мнению, Колоскова, и то, что форвард был воспитан именно в динамовской команде.

Напомним, что Смолов выступал за московское «Динамо» с 2006 по 2015 год. В этом сезоне РПЛ нападающий провел 15 матчей, в которых отметился 7 голами. Ранее сообщалось, игрок близок к возвращению в бывший клуб за 10 миллионов рублей.