Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков: Трансфер Смолова в «Динамо» пойдёт на пользу всему российскому футболу

02 Января 2022 • 20:07 Комментировать

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что трансфер голеадора «Локомотива» Фёдора Смолова в «Динамо» пойдет на пользу не только игроку и клубу, а и всему российскому футболу.

«Они считают, что Фёдор пойдет на пользу команде. Я тоже так считаю», - заявил Колосков Sport24.

Бывший глава РФС считает Смолова просто находкой для второй команды РПЛ текущего сезона, кроме того, он сможет создать конкуренцию в атакующей линии коллектива Сандро Шварца. Немаловажно, по мнению, Колоскова, и то, что форвард был воспитан именно в динамовской команде.

Напомним, что Смолов выступал за московское «Динамо» с 2006 по 2015 год. В этом сезоне РПЛ нападающий провел 15 матчей, в которых отметился 7 голами. Ранее сообщалось, игрок близок к возвращению в бывший клуб за 10 миллионов рублей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Вячеслав Колосков Фёдор Смолов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Января
20:34 · Россия. Премьер-лига
Лидер группы «Танцы Минус» - о трансфере Смолова: «А жаль, у «Динамо» мог быть хороший сезон»
20:19 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Атлетико Минейро» близок к переходу в «Краснодар»
20:07 · Россия. Премьер-лига
Колосков: Трансфер Смолова в «Динамо» пойдёт на пользу всему российскому футболу
17:14 · Россия. Премьер-лига
Селюк о Смолове: «Пойдет работать садовником на участке внучки Ельцина — это единственный его путь» 1
16:36 · Россия. Премьер-лига
​Состав «Краснодара» может пополнить парагвайский защитник
16:22 · Россия. Премьер-лига
​Сёмин показал фото с тигром фото
15:40 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» предлагает Смолову контракт на полтора сезона
15:35 · Россия. Премьер-лига
​Названа зарплата Смолова в «Локомотиве»
13:45 · Россия. Премьер-лига
​Агент игрока «Лацио» прокомментировал информацию об интересе «Зенита» эксклюзив
12:48 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, почему Смолов предпочитает перейти в «Динамо» 1 эксклюзив
12:05 · Россия. Премьер-лига
​Смородская раскритиковала «Локомотив» из-за ситуации со Смоловым
11:42 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» хочет подписать двух нападающих
11:24 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» договорилось о трансфере Смолова
10:29 · Россия. Премьер-лига
​Оздоев назвал Азмуна «колхозом» 2
10:11 · Россия. Премьер-лига
​Парфёнов: «Если сразу пошли трансферы, значит, «Спартак» поддерживает Ваноли»
Все новости
Рекомендуем