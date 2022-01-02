Спортивный агент, аккредитованный РФС, глава Первой футбольной правовой компании «Алетейя» Антон Смирнов в эксклюзивном интервью корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Марселю Арзуманяну рассказал об итогах года, повестке в РФС и отечественной спортивной журналистике.

— Вы наверняка ещё подведёте итоги года, но забегая чуть наперёд… Каким он у вас выдался? Самое значимое событие? В чём, возможно, разочаровались?

— Наверное, самым значимым я не удивлю никого — это переход Андрея Лунёва в «Байер» и всё, что было с ним связано: уход из «Зенита», переговоры, трансфер, поездки в Германию. Что разочаровало? Наверное, все те итоги года, которые мы подводили с Мишей (Михаил Борзыкин — футбольный блогер. — Прим. ред.). Их достаточно много, что-то одно выделить сложно. Лично меня что разочаровало? Ну, так как я люблю не себя в футболе, а футбол, то всё негативное в нашем футболе и разочаровало. Это всё касается меня как болельщика, как любого человека, который в отрасли этой работает.

Для меня и моей работы — это трудовой год, достаточно много событий, переход Андрея, получение агентской деятельности в начале года. Соответственно, подписание с рядом футболистов агентских договоров. В частности, один из последних — с Артёмом Архиповым из «Ахмата». Какие-то международные контакты, безусловно. Новый опыт знакомства с агентским бизнесом, с агентами из Испании, Турции, Англии и Германии. Всё, что связано с работой: сотрудничество с «Кубанью» в первые полгода, с «Чайкой» — во вторые полгода. Достаточно интересный кейс был по Федчуку (Артём Федчук — экс-игрок «Чайки». — Прим. ред.). По этому делу были в Палате по разрешению споров РФС. Проигранное в один голос дело — 3 судьи проголосовали за Федчука, а 2 — за «Чайку». Сейчас это решение оспаривается в CAS (Международный спортивный арбитражный суд. — Прим. ред.). Интересный опыт. А так, на самом деле, рутина. Даже сейчас сижу в офисе, только сейчас закончил делать заявление для одного из тренеров женской команды. Ну и, конечно, ведение Telegram-канала «Честность — не порок». То есть все направления своей деятельности пытаюсь охватить.

— Что если вас попросят составить топ-3 ваших дел в этом году. Допустим, на первом — переход Лунёва. На втором?

— Надо анализировать. Несмотря на неудачный исход, наверное, это дело с «Торпедо», которое имело большой резонанс. 7 декабря у нас было рассмотрение в Мещанском суде. К сожалению, дело в первой инстанции проиграли, но мы будем подавать апелляцию. Это дело по Бондаренко (Владислав Бондаренко — бывший спортивный директор «Торпедо». — Прим. ред.). Но это дело дало многое в плане опыта, в плане общения с новыми людьми, приобретения новых связей, не только опыта юридического. Иногда результат кейса измеряется не только решением суда — работа может измеряться опытом, попыткой бороться за правду, резонансом. А то отношение болельщиков, которое сформировалось вокруг этих публикаций, — оно однозначно плюсовое для меня.

Наверное, я бы обобщил: не Андрея Лунёва поставил бы на первое место — эта история набила оскомину многим — а в целом свою агентскую деятельность. И как первый кейс удачный — это переход в «Байер». Повторюсь: это отношения с новыми людьми, новыми агентами, и сотрудничество с ними. Сейчас, например, получил мандат на ведение агентской деятельности по игроку сборной Финляндии Роберту Иванову в Турции и России. Много чего ещё не публикую — такие переговоры требуют тишины. Многие обращаются ко мне за помощью с трудоустройством того или иного футболиста — и агенты, и тренеры, и непосредственно сами игроки. Эта работа трудоёмкая, каждодневная. Второе, думаю, юридическая деятельность. Новый опыт в этом году — теперь я работаю и с клубами. С той же «Кубанью», «Чайкой». До этого я не работал на абонентском обслуживании. Не совсем удачный опыт где-то, но тем не менее. Он всегда положительно влияет на дальнейшее развитие. Ну, а третье – это мой Telegram-канал и всё, что связано с ним! Публикация различных историй, много «внутрянки», резонансные дела, частые перепалки с разными людьми из футбольной среды, выведение их на чистую воду. Сотрудничество с тем же Мишей Борзыкиным и, соответственно, расширение аудитории. География подписчиков поражает — от Калининграда до Владивостока.

— «Потому что нет у нас ни спортивной журналистики, ни аналитики, ничего. Один сплошной хайп», — это ваша недавняя цитата. Да и в целом вы это не раз констатировали. Но когда вас из интервью в интервью спрашивают об Андрее Лунёве — вас это не напрягает? Не находите в этом пресловутый «хайп»?

— С моей стороны никакого хайпа нет. Хайп — это когда ты не вникаешь в вопрос и даёшь какие-то оценки поверхностные по популярной теме. В какой-то момент уже сложно было сказать, что тема Андрея суперактуальна. В первые 2-3 дня после перехода — да, мы разорвали медиапространство, куча обращений журналистов. А когда это (обращения) происходит через месяц-два — это сложно назвать хайпом. Наверное, это просто интерес, который сохраняется к Андрею. Естественно, мне бы больше хотелось говорить и о других футболистах, но так как это самый яркий кейс в этом году для меня — этот интерес оправдан. Будут другие футболисты — будут другие дела, другое внимание, будут другие комментарии просить дать.

— Если вбить в поисковик сводку по имени Антон Смирнов, то 90% новостей будут в духе «Агент Лунёва высказался по поводу перехода, по поводу аренды» и так далее. Вас, как юриста/агента, который на футбольном рынке не первый год, это не смущает?

— Нет, абсолютно. Новости же появляются в первую очередь по времени. А в этом году про Андрея много было. Там история про аренду обратно в «Зенит», дебют, возможный переход зимой — инфоповоды часто освежались. Естественно, просили какие-то комментарии, звонили. Я что-то писал у себя на канале, но в основном, конечно, это интерес был извне. Я ничего не делаю, чтобы дать кому-то интервью. 99% — это ко мне обращаются. У меня есть свой ресурс, на котором я пишу то, что считаю нужным. Если это вызывает интерес — идёт обратная связь. Но специально я не ищу поводов, у меня точно нет такого, что «возьмите у меня интервью, возьмите у меня комментарий». Мне это не интересно. Я считаю, что искусственно невозможно поднять к себе интерес. Так что это оправданная история в отношении Лунёва. А если посмотреть год назад, то увидите, что палитра новостей была совершенно иная. «Юрист Смирнов Антон прокомментировал то, это». Просто такая повестка дня, меня это совершенно не напрягает.

— Вы сопровождаете энное количество футболистов. Среди них есть игроки всей вертикали лиг России и не только, тренеры, даже целые клубы. А с каким игроком/тренером/ просто футбольной единицей вы ни при каких условиях не сотрудничали бы?

— Я абстрактно отвечу, не назову фамилий конкретных. Всё зависит от идеологии позиции. Я бы не стал сотрудничать с теми, кто несёт за собой негатив для репутации в плане правды. Если этот человек ведёт себя некорректно — я не буду его представлять. Для меня важна идеология позиции. Если даже шансов мало в выигрыше, если дело заведомо проигрышное, но идеология позиции мне понятна, — я возьмусь за это дело, если там есть борьба за справедливость! Все мы понимаем, в какой стране живём, очень трудно добиться правосудия здесь. Но меня это не останавливает как раз таки. Это репутационно показывает меня с той стороны, что я всё равно продолжаю бороться, искать варианты. И очень многие дела я так выиграл! Шансов было мало, а я брался за них. Наверное, я бы не взялся за человека, который хочет выбить то, что не должен. За то дело, где нет справедливости в отстаивании этого дела. Речь о том, что я просто не хочу быть

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адвокатом дьявола! Я не буду представлять человека, который ведёт себя неправильно. Вот если у человека плохая репутация в футбольном обществе, но он прав в каком-то деле, — я всё равно возьмусь за него! Вне зависимости от того, какая у него репутация в мире футбола. Если у него и репутация плоха, и то, с чем он ко мне обращается, не имеет под собой основания, то за него браться не буду. Тут важно, чтобы идеология позиции была справедливая.

— Член комитета по этике РФС Андрей Созин — наверняка его знаете, даже когда-то писали о нём посты — недавно прошёлся по вам. Вы писали: «C судьями в РПЛ работают все, но «Динамо», поговаривают, в этом вопросе особо щепетильно». На что Созин выдал: мол, этим высказыванием должны заниматься правоохранительные органы, а его (Смирнова) надо вызвать в РФС и в противном случае лишить лицензии. Вы читали это интервью?

— Нет, не видел.

— Реакция?

— Надо ознакомиться, что он там писал. А лицензии за что лишать? У Созина странные представления о том, как должен действовать комитет по этике. Или от кого он там вещал? Если от своего лица — меня это мало интересует. Я даже не знаю, состоит ли он сейчас в комитете. Если от комитета по этике — тогда у меня самого к нему вопросы будут! На каком основании он позволяет себе такие оценки давать? Есть конкретные нарушения, за которые можно лишать лицензии. Если я что-то нарушил — пожалуйста! Инициируйте производство и делайте. Если я высказываю своё частное мнение, то в чём нарушение? Я никого не обвиняю, высказывая своё мнение. Я всегда на что-то опираюсь, когда говорю. Меня могут вызвать в РФС — я им отвечу то же самое. Когда я два с половиной года говорил о «Чертаново» — меня никто не слушал. Повестка дня была в пользу них. Потом завели дело, уволили Ларина — повестка иная. Меня два с половиной года назад надо было лишать лицензии? Я поднимаю важные темы, актуальные, которые имеют место быть! Созин прекрасно об этом знает. Почему-то у «Динамо» претензий не возникло, хотя я общаюсь с генеральным директором Пивоваровым, а у Созина ко мне какие-то вопросы есть. Так если есть, то пусть он инициирует дело, я приду и отвечу.

— То есть повестки в РФС не боитесь?

— Слушайте, я субъект футбола, коммуницирую с сотрудниками РФС так или иначе. В том числе и с Олегом Железновым, руководителем Департамента защиты игры. Он же является председателем Комиссии по работе с посредниками. Я с ними в принципе обязан коммуницировать. Если бы были претензии — меня бы вызвали, взяли показания. Пока этого не было. Если вызовут — никаких проблем.