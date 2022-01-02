Селюк о Смолове: «Пойдет работать садовником на участке внучки Ельцина — это единственный его путь»

Агент Дмитрий Селюк в шоке от интереса «Динамо» к форварду «Локомотива» Фёдору Смолову и считает эту информацию новогодним розыгрышем.
Селюк считает Смолова «нулевым футболистом», и что он «пойдет работать садовником на участке внучки Ельцина — это единственный его путь», - заявил агент Metaratings.
Также ветеран может отрицательно влиять на молодых игроков «бело-голубых», которых Селюк считает в разы талантливее Смолова. Если же трансфер случится, эксцентричный агент будет считать это проявлением коррупции.
Напомним, что сообщается о желании «Динамо» заполучить Смолова до лета-2023. В начале весенней части сезона ему будет 32 года.
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