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Селюк о Смолове: «Пойдет работать садовником на участке внучки Ельцина — это единственный его путь»

02 Января 2022 • 17:14 Комментировать (1)

Агент Дмитрий Селюк в шоке от интереса «Динамо» к форварду «Локомотива» Фёдору Смолову и считает эту информацию новогодним розыгрышем.

Селюк считает Смолова «нулевым футболистом», и что он «пойдет работать садовником на участке внучки Ельцина — это единственный его путь», - заявил агент Metaratings.

Также ветеран может отрицательно влиять на молодых игроков «бело-голубых», которых Селюк считает в разы талантливее Смолова. Если же трансфер случится, эксцентричный агент будет считать это проявлением коррупции.

Напомним, что сообщается о желании «Динамо» заполучить Смолова до лета-2023. В начале весенней части сезона ему будет 32 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Дмитрий Селюк Фёдор Смолов
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
crocodile
02 Января 2022 в 17:25
ну, может и садовником у внучки Ельцина... и шо? в конце-концов, кто-то и поваром работает, правда у абдуросика, но зато после двух сроков и отсидки).
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