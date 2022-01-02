​Состав «Краснодара» может пополнить парагвайский защитник

Защитник Хуниор Алонсо в обозримом будущем может перебраться из «Атлетико Минейро» в «Краснодар». По данным бразильского Itatiaia, российский клуб готов заплатить за 28-летнего парагвайца 8 миллионов евро.

Хуниор Алонсо уже выступал в Европе за французский «Лилль» и испанскую «Сельту». В «Атлетико Минейро» защитник оказался летом 2020 года. Согласно данным transfermarkt, бразильский клуб тогда заплатил за футболиста 3 миллиона евро.

После первой части сезона «Краснодар» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. От третьего «Сочи» краснодарцы отстают всего на два очка.