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​Состав «Краснодара» может пополнить парагвайский защитник

02 Января 2022 • 16:36 Комментировать

Защитник Хуниор Алонсо в обозримом будущем может перебраться из «Атлетико Минейро» в «Краснодар». По данным бразильского Itatiaia, российский клуб готов заплатить за 28-летнего парагвайца 8 миллионов евро.

Хуниор Алонсо уже выступал в Европе за французский «Лилль» и испанскую «Сельту». В «Атлетико Минейро» защитник оказался летом 2020 года. Согласно данным transfermarkt, бразильский клуб тогда заплатил за футболиста 3 миллиона евро.

После первой части сезона «Краснодар» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.  От третьего «Сочи» краснодарцы отстают всего на два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Атлетико Минейро трансферы футбола - зима 2022 Хуниор Алонсо
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