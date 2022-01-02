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​Сёмин показал фото с тигром фото

02 Января 2022 • 16:22 Комментировать

Известный российский тренер Юрий Сёмин в воскресенье опубликовал фотографию на своей страничке в «Инстаграме». Экс-наставник «Локомотива» сфотографировался с тигром, являющимся символом наступившего 2022 года по восточному календарю.

 

Юрий Сёмин в настоящий момент не имеет клуба. В начале августе прошлого года опытный тренер принимал «Ростов», но покинул клуб уже в конце сентября. Под руководством Сёмина «жёлто-синие» провели всего лишь семь матчей: победа, три ничьи и три поражения.

Добавим, что Юрий Сёмин известен главным образом по работе с «Локомотивом».

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин
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