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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Динамо» предлагает Смолову контракт на полтора сезона

02 Января 2022 • 15:40 Комментировать

Журналист Константин Алексеев посредством своего телеграм-канала «Alexeev ньюс» продолжает делиться информацией о будущем Фёдора Смолова, чей действующий контракт с «Локомотивом» истекает в конце сезона.

По данным журналиста, ранее работавшего в «Динамо», «бело-голубые» предлагают 31-летнему Смолову контракт на полтора сезона. Отмечается, что нападающий заинтересован в переходе и готов пойти на снижение заработка.

«Динамо» после первой части сезона занимает второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Сандро Шварца отстаёт на два зачётных балла.

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