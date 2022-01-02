​«Динамо» предлагает Смолову контракт на полтора сезона

Журналист Константин Алексеев посредством своего телеграм-канала «Alexeev ньюс» продолжает делиться информацией о будущем Фёдора Смолова, чей действующий контракт с «Локомотивом» истекает в конце сезона.

По данным журналиста, ранее работавшего в «Динамо», «бело-голубые» предлагают 31-летнему Смолову контракт на полтора сезона. Отмечается, что нападающий заинтересован в переходе и готов пойти на снижение заработка.

«Динамо» после первой части сезона занимает второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Сандро Шварца отстаёт на два зачётных балла.