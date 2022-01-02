​Названа зарплата Смолова в «Локомотиве»

В воскресенье появилась информация о том, что нападающий Фёдор Смолов в обозримом будущем может перебраться в «Динамо». Журналист Константин Алексеев в своём телеграм-канале «Alexeev ньюс» приводит уточнённую информацию по поводу текущей зарплаты Смолова в «Локомотиве».

По данным журналиста, Смолов имеет оклад в 2,6 миллиона евро за сезон. Заработок игрока может вырастать за счёт бонусов. Так, например, Смолов получает 100 тысяч евро за каждые пять результативных действий.

В феврале Фёдору Смолову исполнится 32 года. Действующий контракт нападающего с «Локомотивом» рассчитан до завершения текущего сезона.