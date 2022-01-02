Агент Стефано Кастанья, который представляет защитника «Лацио» Луиса Фелипе, высказался по поводу информации об интересе к игроку со стороны «Зенита».

«Нет, мне ничего неизвестно об этом интересе. Однако я могу сказать, что «Зенит» - действительно очень большой и заметный клуб, который вызывает большое уважение в футбольном мире», - высказался Кастатья для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

24-летний Луис Фелипе в сезоне 2021/2022 провёл за «Лацио» 22 матча в чемпионате и Лиге Европы. Результативными действиями защитник не отмечался.

После первого круга «Лацио» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А.