Действующий контракт Фёдора Смолов с «Локомотивом» рассчитан до конца текущего сезона и, судя по всему, стороны не будут пролонгировать трудовые отношения. Появилась информация о том, что Смолов может оказаться в «Динамо», если «бело-голубые» согласуют с ним условия контракта.

Ранее Фёдора Смолова связывали с интересом из МЛС, где он мог бы рассчитывать на более щедрый контракт. Впрочем, вариант с «Динамо» является для Смолова предпочтительным, поскольку отъезд за океан может поставить крест на карьере форварда в сборной России. Об этом рассказали источники сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

В конце марта сборная России будет бороться за право выступить на чемпионате мира-2022 в стыковых играх. В полуфинале команда Валерия Карпина примет Польшу.