​Смородская раскритиковала «Локомотив» из-за ситуации со Смоловым

В воскресенье появилась информация о том, что Фёдор Смолов может сменить «Локомотив» на «Динамо». Клубы якобы уже согласовали трансфер игрока, чей действующий контракт рассчитан до конца сезона, за символическую сумму. Впрочем, динамовцам Москвы ещё нужно договориться с самим Смоловым.

Между тем, по поводу потенциального ухода Фёдора Смолова высказалась Ольга Смородская, которая в своё время была президентом «Локомотива».

«Смолов уходит свободным агентом, то есть «Локомотив» не получит денег. По-прежнему страдает управление командой. Как можно было довести, чтобы игроки уходили свободными агентами?» - вопрошает Смородская, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

31-летний Фёдор Смолов в сезоне 2021/2022 забил 7 голов в 22 матчах.