​«Локомотив» хочет подписать двух нападающих

В зимнее трансферное окно «Локомотив» рассчитывает подписать сразу двух нападающих. Об этом сообщает телеграм-канал «Ложа прессы». Отмечается, что речь идёт о двух иностранцах.

Ранее появилась информация о том, что перейти из «Локомотива» в «Динамо» в ближайшее время может Фёдор Смолов, чей действующий трудовой договор истекает в конце сезона. Если переход состоится, то высвобожденной зарплаты Смолова хватит на оклад для двоих новичков.

По данным источника, первого форварда «Локомотив» рассчитывает подписать в ближайшее время, чтобы он мог начать работать с командой уже на первом учебно-тренировочном сборе.