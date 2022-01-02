​«Динамо» договорилось о трансфере Смолова

Фёдор Смолов в обозримом будущем может сменить «Локомотив» на другой московский клуб. Как сообщает в своём телеграм-канале «Alexeev ньюс» журналист Константин Алексеев, о трансфере Смолова договорилось «Динамо». «Железнодорожники» готовы продать форварда, чей действующий контракт истекает в конце сезона, за символическую сумму.

При этом говорить о том, что Фёдор Смолов точно станет игроком «Динамо», пока преждевременно. «Бело-голубые» ещё не договорились с самим футболистом. Отмечается, что переговоры могут оказаться сложными, поскольку 31-летний Смолов сейчас зарабатывает 3,1 миллиона евро за сезон, в то время как в «Динамо» даже многие лидеры получают в разы меньше.