​Оздоев назвал Азмуна «колхозом»

В первый день января форвард «Зенита» Сердар Азмун отмечал день рождения – ему исполнилось 27. По этому случаю пресс-служба питерского клуба сделала публикацию с поздравлениями в «Твиттере». В комментариях отметился хавбек «сине-бело-голубых» Магомед Оздоев.

«С Днём рождения, колхоз», - написал Оздоев английскими буквами.

HB kolhoz — Ozdoev (@E27A) January 1, 2022

В сезоне 2021/2022 Сердар Азмун провёл за «Зенит» во всех соревнованиях 21 матч. В них иранский форвард записал на свой счёт 10 голов и 4 результативных паса на партнёров.

Ходят слухи, что уже в зимнее трансферное окно Сердар Азмун может покинуть «Зенит».