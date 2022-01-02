​Парфёнов: «Если сразу пошли трансферы, значит, «Спартак» поддерживает Ваноли»

Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Парфёнов высказался по поводу новоиспечённого главного тренера «красно-белых» Паоло Ваноли.

«Мне кажется, что ситуацией номер один при назначении нового тренера является поддержка, если сразу пошли трансферы, то значит, что она есть», - слова Парфёнова приводит ТАСС.

Напомним, что «Спартак» уже успел объявить о трансферах Ильи Свинова, Даниила Хлусевича, Шамара Николсона и Леона Классена.

После первой части сезона «Спартак» располагается только на девятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Перед командой стоит задача по финишу в еврокубковой зоне.