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Колосков: «Спартак» напоминает «Локомотив» в трансферной политике

02 Января 2022 • 00:20 Комментировать (1)

Экс-глава РФС Вячеслав Колосков поставил под вопрос эффективность трансферной политики московского «Спартака». Бывший функционер удивлён тем, что двух футболистов «красно-белые» приобрели еще до прихода Паоло Ваноли на должность главного тренера. Но и «не факт, что Классена и Николсона купили после разговора с тренером», - заявил Колосков «РБ Спорту».

Он также добавил, что в подходе к трансферной политике спартаковцы напоминают «Локомотив», и что им нужно усиливать команду уже состоявшимися, мастеровитыми футболистами.

Первый официальный матч под руководством Паоло Ваноли «Спартак» проведет 26 февраля, против ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Вячеслав Колосков
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