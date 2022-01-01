​«Спартак» стал самым популярным клубом мира в TikTok

Если в чемпионате России «Спартак» идёт только на девятом месте, то в TikTok «красно-белые» показывают себя куда более успешно. Если брать декабрь, то москвичи стали самым популярным клубом мира в этом сервисе. Видео «Спартака» собрали под 200 миллионов просмотров и более 25 миллионов взаимодействий. Об этом рассказывает телеграм-канал «Ложа прессы».

Если же говорить о 2021 годе в целом, то по популярности в TikTok «Спартак» располагается на четвёртой строчке в рейтинге футбольных клубов мира. Выше идут только три клуба – «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Барселона».

Чемпионат России возобновится в конце февраля.