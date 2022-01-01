​ЦСКА пока не предложил Акинфееву новый контракт

Действующий трудовой договор Игоря Акинфеева с ЦСКА рассчитан до завершения текущего сезона. Московский клуб до сих пор не предложил 35-летнему вратарю новый контракт, о чём пишет журналист Максим Алланазаров в своём телеграм-канале «Вы кого мне притащили?!».

Отмечается, что боссы ЦСКА заверили Игоря Акинфеева в том, что средства для продления с ним контракта будут найдены.

Если брать сезон 2021/2022, то Игорь Акинфеев провёл за ЦСКА 18 матчей в различных соревнованиях. В девяти из них вратарь смог сохранить свои владения в неприкосновенности. В других девяти играх Акинфеев 16 раз доставал мяч из сетки своих ворот.