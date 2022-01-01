​«Спартаку» интересен форвард «Специи»

«Спартак» уже подписал нескольких футболистов, но на этом трансферная кампания «красно-белых», судя по всему, не заканчивается. Как сообщает итальянский портал FootballNews24, в сферу интересов московского клуба входит нападающий М’Бала Нзола, выступающий за «Специю».

25-летний М’Бала Нзола выступает за «Специю» с октября 2020 года. За год с лишним нападающий из Анголы провёл за итальянский клуб 60 матчей. В них Нзола записал на свой счёт 20 голов и 4 результативных паса на партнёров.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают М’Бала Нзола в 3 миллиона евро.