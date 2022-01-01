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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Появились слухи о переходе Жиго в клуб из Мексики, «Спартак» отреагировал

01 Января 2022 • 14:48 Комментировать

В «Спартаке» отреагировали на появившиеся слухи о возможном переходе защитника Самуэля Жиго в мексиканский «Тигрес». Дмитрий Зеленов, который в московском клубе возглавляет пресс-службу, назвал эту информацию неправдивой. Слова представителя «красно-белых» приводит «РИА Новости».

Действующий контракт Самуэля Жиго со «Спартаком» рассчитан до конца текущего сезона. Ранее в московском клубе говорили, что французский футболист склоняется к уходу из клуба по истечению срока трудового соглашения из-за семейных обстоятельств.

После первой части сезона «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги России.

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Спартак Москва Самуэль Жиго
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