​Появились слухи о переходе Жиго в клуб из Мексики, «Спартак» отреагировал

В «Спартаке» отреагировали на появившиеся слухи о возможном переходе защитника Самуэля Жиго в мексиканский «Тигрес». Дмитрий Зеленов, который в московском клубе возглавляет пресс-службу, назвал эту информацию неправдивой. Слова представителя «красно-белых» приводит «РИА Новости».

Действующий контракт Самуэля Жиго со «Спартаком» рассчитан до конца текущего сезона. Ранее в московском клубе говорили, что французский футболист склоняется к уходу из клуба по истечению срока трудового соглашения из-за семейных обстоятельств.

После первой части сезона «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги России.