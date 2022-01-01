Как Роналду, Левандовски, Дзюба, Семак и другие встретили Новый год

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» показывает, чем занимались футболисты и тренеры в последние мгновения 2021 года.

Криштиану Роналду составил компанию своей жене и детям.

Лионель Месси выложил фото и видео со своими трофеями и моментами 2021 года.

Жоржиньо тоже наслаждался хорошими для него событиями ушедшего года.

Роберт Левандовски со своим окружением фотографировался на фоне ночного города.

Недавно завершивший игровую карьеру Серхио Агуэро облачился в белоснежное одеяние.

Жозе Моуринью принимал подарок из коробки.

Аксель Витсель был где-то на песке.

Артём Дзюба не забыл записать поздравление на фоне ёлки.

Александр Кержаков веселился с детьми.

Денис Глушаков отметил праздник в семейном кругу.

И Сергей Семак, попавший под искусственный снег, – тоже.

Кирилл Иванцов