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Как Роналду, Левандовски, Дзюба, Семак и другие встретили Новый год

01 Января 2022 • 09:37 Комментировать (2)

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» показывает, чем занимались футболисты и тренеры в последние мгновения 2021 года.

Криштиану Роналду составил компанию своей жене и детям.

Лионель Месси выложил фото и видео со своими трофеями и моментами 2021 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Leo Messi (@leomessi)

Жоржиньо тоже наслаждался хорошими для него событиями ушедшего года.

Роберт Левандовски со своим окружением фотографировался на фоне ночного города.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Robert Lewandowski (@_rl9)

Недавно завершивший игровую карьеру Серхио Агуэро облачился в белоснежное одеяние.

Жозе Моуринью принимал подарок из коробки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jose Mourinho (@josemourinho)

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Аксель Витсель был где-то на песке.

Артём Дзюба не забыл записать поздравление на фоне ёлки.

Александр Кержаков веселился с детьми.

Денис Глушаков отметил праздник в семейном кругу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)

И Сергей Семак, попавший под искусственный снег, – тоже.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Криштиану Роналду Лионель Месси Сергей Семак Александр Кержаков Артём Дзюба Роберт Левандовски Жоржиньо
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Роман Мамедов
01 Января 2022 в 13:58
Друзья я деньжат поднял смартфон продал ща думаю против мансити поставить на арсенале
Манчестерский Иппатий
01 Января 2022 в 10:21
Тема раскрыта не полностью - где Мамай и Коко?
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