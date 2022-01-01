Как Роналду, Левандовски, Дзюба, Семак и другие встретили Новый год

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» показывает, чем занимались футболисты и тренеры в последние мгновения 2021 года.
Криштиану Роналду составил компанию своей жене и детям.
Лионель Месси выложил фото и видео со своими трофеями и моментами 2021 года.
Жоржиньо тоже наслаждался хорошими для него событиями ушедшего года.
Роберт Левандовски со своим окружением фотографировался на фоне ночного города.
Недавно завершивший игровую карьеру Серхио Агуэро облачился в белоснежное одеяние.
Жозе Моуринью принимал подарок из коробки.
Аксель Витсель был где-то на песке.
Артём Дзюба не забыл записать поздравление на фоне ёлки.
Александр Кержаков веселился с детьми.
Денис Глушаков отметил праздник в семейном кругу.
И Сергей Семак, попавший под искусственный снег, – тоже.
Кирилл Иванцов
Бан пользователя