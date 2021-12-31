На канале «Спартака» в YouTube было опубликовано новогоднее видео. Футболисты московской команды не только говорили о пожеланиях болельщикам, а ещё и делились воспоминаниями из детства. Интересно, что французский защитник «красно-белых» Самуэль Жиго снова говорил на русском языке.

«Спартак» располагается на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России после восемнадцати сыгранных туров. Недавно команду принял итальянский тренер Паоло Ваноли, который ранее входил в штаб Антонио Конте. Перед Ваноли была поставлена задача по финишу в зоне еврокубков.