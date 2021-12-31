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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Боярский пожелал назначения Семака тренером сборной России в 2022 году

31 Декабря 2021 • 18:31 Комментировать

Известный артист Михаил Боярский, который является болельщиком «Зенита», обратился к другим фанатам питерского клуба, поздравив их с Новым годом.

«Желать чемпионства не буду, потому что оно и так в наших руках. В новом году хочу увидеть Семака в качестве главного тренера сборной России», - высказался Боярский, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Сергей Семак приводил «Зенит» к чемпионству в каждом из трёх сезонов у руля команды. На текущий момент питерцы лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги России, опережая ближайшего преследователя в лице «Динамо» на два зачётных балла.

Чемпионат России выйдет с каникул в конце зимы.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Сергей Семак Михаил Боярский
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