Страж ворот ЦСКА Игорь Акинфеев поздравил болельщиков команды с Новым годом посредством публикации на своей страничке в «Инстаграме».

«С Новым годом, армейцы! Пусть 2022-й для всех нас будет лучше и успешнее прошедшего. Ну и самое главное - здоровья вам и вашим близким. Ура!» - написал Акинфеев под своей фотографией в костюме Деда Мороза.

После первой части сезона ЦСКА располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» команда Алексея Березуцкого отстаёт на восемь зачётных баллов.

Напомним, что Игорь Акинфеев был признан лучшим игроком ЦСКА в ноябре-декабре.