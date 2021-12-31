​Каррера оставил пожелание фанатам «Спартака»

Считанные часы остаются до наступления нового года. По этому случаю пожелание фанатам «Спартака» оставил экс-тренер команды Массимо Каррера.

«От всей души желаю всем болельщикам «Спартака», чтобы 2022 год был полон радости для «красно-белых»! И, конечно же, желаю чемпионства!» - сказал в своём новогоднем поздравлении Каррера, чьи слова приводит «РБ Спорт».

Стоит отметить, что в сезоне 2016/2017 Массимо Каррера привёл «Спартак» к первому титулу чемпиона России за 16 лет.

На текущий момент «Спартак» располагается на девятой позиции в турнирной таблице российской Премьер-лиги.