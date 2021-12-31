В «Химках» рассказали о ситуации с возможным переходом Жиркова

Роман Терюшков, который входит в наблюдательный совет «Химок», высказался по поводу возможного подписания контракта с Юрием Жирковым.

38-летний Юрий Жирков находится без клуба с лета. При этом он не раз говорил, что пока не хочет вешать бутсы на гвоздь.

«Сейчас пройдут праздники, и будем определяться по нему [Жиркову] и другим игрокам, возобновлять диалоги», - прокомментировал ситуацию Терюшков для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Юрий Жирков ещё недавно был игроком сборной России. Футболист вызывался на Евро-2020, но получил травму в первом же матче на турнире против Бельгии.