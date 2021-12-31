​«Зенит» вспомнил свои успехи в 2021 году, поздравляя фанатов

«Зенит» посредством публикации на своём официальном сайте поздравил болельщиков с Новым годом.

«Ровно 12 месяцев назад мы пообещали сделать всё, чтобы 2021-й стал гораздо лучше 2020-го. Надеемся, мы сдержали слово, ведь минувший год был действительно богат на события», - говорится в сообщении пресс-службы питерского клуба.

«Зенит» вспомнил свои успехи в 2021 году, в частности восьмой титул чемпиона, завоевание Суперкубка и доминирование над соперниками из Москвы. Также питерцы отметили своё «достойное выступление» на групповой стадии Лиги чемпионов, выделив домашний матч с «Челси», завершившийся со счётом 3:3.