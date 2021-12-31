Нидергаус: «Дзюба хорош на уровне РПЛ, против более сильных команд его не видно»

Экс-форвард волгоградского «Ротора» Владимир Нидергаус поделился мнением о нападающем петербургского «Зенита» Артёме Дзюбе.

«Дзюба - сильный форвард на уровне РПЛ, но ЛЧ все же высвечивает. Против более сильных команд его не видно. Такое положение дел сейчас в российском футболе», - передает слова собеседника «Спорт-экспресс».

Контракт 33-летнего Дзюбы с петербургским клубом истекает через полгода. В прессе муссируется информация об уходе нападающего из «Зенита». Главным претендентом на Артёма считается казанский «Рубин».

В активе Дзюбы десять забитых мячей и четыре голевые передачи в 17 матчах текущего сезона РПЛ.