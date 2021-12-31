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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нидергаус: «Дзюба хорош на уровне РПЛ, против более сильных команд его не видно»

31 Декабря 2021 • 13:41 Комментировать (1)

Экс-форвард волгоградского «Ротора» Владимир Нидергаус поделился мнением о нападающем петербургского «Зенита» Артёме Дзюбе.

«Дзюба - сильный форвард на уровне РПЛ, но ЛЧ все же высвечивает. Против более сильных команд его не видно. Такое положение дел сейчас в российском футболе», - передает слова собеседника «Спорт-экспресс».

Контракт 33-летнего Дзюбы с петербургским клубом истекает через полгода. В прессе муссируется информация об уходе нападающего из «Зенита». Главным претендентом на Артёма считается казанский «Рубин».

В активе Дзюбы десять забитых мячей и четыре голевые передачи в 17 матчах текущего сезона РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Владимир Нидергаус
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
slink
31 Декабря 2021 в 15:35
Ну, с боксерами, там все ясно, там в голову много прилетает. Но как в нестаром возрасте выживают из ума, или и не было его? Это же явная потеря возможности улавливать причинно-следственную связь! Уровень нашего чемпионата, это днище - сюда даже за деньги не едут.Плюс нефутбольная страна. Открой глаза, вот это ЛЧ высвечивает, а Дзюба это просто один из футболистов, который заложник этих факторов. Не могут наши спортсмены вырастать в знаковых футболистов, в хоккеистов - мировых звезд, могут, а в футболистов нет. Так вот и получается, что Дзюба, по всем характеристикам, это звезда российского масштаба, и конкурентов у него, с такими результатами из года в год, просто и близко нет.
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