Солтмурад Бакаев: «Пусть каждый покажет лучшую версию себя в 2022 году»

Хавбек «Рубина» Солтмурад Бакаев разместил в своем твиттер-аккаунте поздравление с наступающим Новым годом.

«Надеюсь, 2022 год с самых первых дней станет поворотным. Пусть это будет то время, когда все мы сможем показать лучшую версию себя. С наступающим!», - гласит сообщение 22-летнего футболиста в социальной сети.

В первой половине чемпионата России Солтмурад провел 17 поединков, записав на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.

Добавим, что на зимний перерыв казанский коллектив ушел на десятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.