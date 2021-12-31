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Во Франции рассказали, когда Азмун перейдёт в «Лион»

31 Декабря 2021 • 12:55 Комментировать

Во Франции считают, что иранский форвард «Зенита» Сердар Азмун присоединится к «Лиону» в январское трансферное окно. Об этом сообщил местный журналист Набиль Джелли в своем твиттер-аккаунте.

Инсайдер заявил, что окружение нападающего уверено в переезде футболиста в «Лион» этой зимой.

Ранее ходили слухи, что «ткачи» готовы заплатить за переход Сердара порядка четырех миллионов евро. При этом французский клуб может дождаться конца сезона и подписать игрока бесплатно, поскольку контракт Азмуна с «сине-бело-голубыми» истекает летом 2022 года.

В этом сезоне иранец отметился десятью голами в 21 матче.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Сердар Азмун
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