Во Франции рассказали, когда Азмун перейдёт в «Лион»

Во Франции считают, что иранский форвард «Зенита» Сердар Азмун присоединится к «Лиону» в январское трансферное окно. Об этом сообщил местный журналист Набиль Джелли в своем твиттер-аккаунте.

Инсайдер заявил, что окружение нападающего уверено в переезде футболиста в «Лион» этой зимой.

Ранее ходили слухи, что «ткачи» готовы заплатить за переход Сердара порядка четырех миллионов евро. При этом французский клуб может дождаться конца сезона и подписать игрока бесплатно, поскольку контракт Азмуна с «сине-бело-голубыми» истекает летом 2022 года.

В этом сезоне иранец отметился десятью голами в 21 матче.