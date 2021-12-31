Пономарёв: «Убирать Березуцкого из ЦСКА - обалденная глупость»

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на информацию о возможной смене главного тренера в «армейском» коллективе. Появился слух, что Марко Николич может сменить Алексея Березуцкого у руля команды.

«Убирать Березуцкого - обалденная глупость! Парень с таким составом занимает четвертое место. Николич в ЦСКА - глупость. Нельзя такие вещи делать», - передает слова Пономарёва «Спорт-экспресс».

На зимний перерыв «армейцы» ушли на четвертом месте в турнирной таблице. После 18 туров подопечные Березуцкого набрали 30 баллов и отстают от идущего третьим «Сочи» на одно очко.