ЦСКА согласовал контракт с полузащитником из МЛС

Московский ЦСКА близок к подписанию хавбека «Нью-Йорк Сити» Хесуса Медины. Об этом в своем твиттер-аккаунте отрапортовал журналист Сесар Луис Мерло.

По данным инсайдера, стороны уже согласовали детали трансфера. Медина подпишет с «армейцами» долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до середины 2025 года.

Хесус достанется ЦСКА бесплатно, поскольку его контракт с клубом МЛС истекает 1 января 2022 года.

В сезоне-2021/2022 полузащитник принял участие в 36 поединках в составе «Нью-Йорк Сити» и записал на свой счет девять забитых мячей и две голевые передачи.