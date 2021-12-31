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ЦСКА проиграл борьбу за полузащитника «Баварии»

31 Декабря 2021 • 08:16 Комментировать

Хавбек мюнхенской «Баварии» Микаэль Кюизанс, которым интересовался московский ЦСКА, станет игроком «Венеции». Эту информацию подтвердил в своем твиттер-аккаунте журналист Фабрицио Романо.

Согласно сведениям инсайдера, о трансфере французского полузащитника будет объявлено в ближайшее время. Сумма сделки составит порядка четырех миллионов евро.

22-летний Кюизанс является игроком мюнхенского коллектива с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2024 года. В этом сезоне на его счету один гол и одна результативная передача в двух проведенных встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Микаэль Кюизанс
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