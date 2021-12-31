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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Грулёв – об игре в Европе: «Для начала надо полностью реализовать себя в России»

31 Декабря 2021 • 00:27 Комментировать

Форвард Вячеслав Грулёв из «Динамо» рассчитывает в будущем попробовать себя в Европе. При этом 22-летний футболист считает, что для начала нужно достичь максимума в России.

«Чтобы уезжать в европейский чемпионат, надо полностью реализовать себя в РПЛ», - поделился Грулёв своим мнением в ходе интервью для sport24.

В качестве примера Вячеслав Грулёв назвал Александра Головина, который в 2018 году после чемпионата мира сменил ЦСКА на «Монако».

«Я имею в виду не только клуб, но и сам статус Саши, когда он переходил. Тогда Головин уже закрепился в сборной, был одним из лучших в РПЛ», - высказался игрок «Динамо».

В сезоне 2021/2022 Вячеслав Грулёв забил 6 голов в 17 матчах за «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Вячеслав Грулёв
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