​Грулёв – об игре в Европе: «Для начала надо полностью реализовать себя в России»

Форвард Вячеслав Грулёв из «Динамо» рассчитывает в будущем попробовать себя в Европе. При этом 22-летний футболист считает, что для начала нужно достичь максимума в России.

«Чтобы уезжать в европейский чемпионат, надо полностью реализовать себя в РПЛ», - поделился Грулёв своим мнением в ходе интервью для sport24.

В качестве примера Вячеслав Грулёв назвал Александра Головина, который в 2018 году после чемпионата мира сменил ЦСКА на «Монако».

«Я имею в виду не только клуб, но и сам статус Саши, когда он переходил. Тогда Головин уже закрепился в сборной, был одним из лучших в РПЛ», - высказался игрок «Динамо».

В сезоне 2021/2022 Вячеслав Грулёв забил 6 голов в 17 матчах за «Динамо».