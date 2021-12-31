​Акинфеева признали лучшим игроком ЦСКА в ноябре-декабре

На официальном сайте ЦСКА была размещена информация об итогах голосования за лучшего футболиста команды в ноябре-декабре. Первое место занял голкипер Игорь Акинфеев, набравший 42% голосов. Капитан московских «армейцев» опередил Бактиёра Зайнутдинова и Антона Заболотного.

В ноябре и декабре Игорь Акинфеев провёл за ЦСКА пять матчей в РПЛ. В трёх из них вратарь не пропустил.

Отметим, что в этом сезоне лучшими игроками ЦСКА по итогам месяца становились только два игрока. В июле-августе и сентябре в опросе побеждал Чидера Эджуке, а в октябре и ноябре-декабре – Игорь Акинфеев.

На текущий момент ЦСКА располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице российской Премьер-лиги.