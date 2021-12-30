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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Грулёв согласен с Карпиным: «Если ты боишься играть, то ты в заведомо проигрышной позиции»

30 Декабря 2021 • 23:15 Комментировать (1)

Нападающий Вячеслав Грулёв, защищающий цвета «Динамо», ответил на вопрос, поддерживает ли он мнение рулевого сборной России Валерия Карпина. Осенью тренер не раз говорил о том, что российские футболисты имеют проблемы с психологией. Грулёв согласился с Карпиным.

«Если ты выходишь на поле и боишься играть из-за того, что соперник сильнее, то ты в заведомо проигрышной позиции», - сказал Грулёв в интервью для sport24.

Напомним, что в ноябре сборная России минимально проиграла Хорватии и не смогла пробиться на чемпионат мира напрямую. После игры Валерий Карпин отмечал психологические проблемы своих подопечных на фоне сильного соперника. 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Валерий Карпин Сборная России Вячеслав Грулёв
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
rjnner
31 Декабря 2021 в 00:04
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Короче братишка, я дал инфу, а ты смотри сам...
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