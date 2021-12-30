​Грулёв согласен с Карпиным: «Если ты боишься играть, то ты в заведомо проигрышной позиции»

Нападающий Вячеслав Грулёв, защищающий цвета «Динамо», ответил на вопрос, поддерживает ли он мнение рулевого сборной России Валерия Карпина. Осенью тренер не раз говорил о том, что российские футболисты имеют проблемы с психологией. Грулёв согласился с Карпиным.

«Если ты выходишь на поле и боишься играть из-за того, что соперник сильнее, то ты в заведомо проигрышной позиции», - сказал Грулёв в интервью для sport24.

Напомним, что в ноябре сборная России минимально проиграла Хорватии и не смогла пробиться на чемпионат мира напрямую. После игры Валерий Карпин отмечал психологические проблемы своих подопечных на фоне сильного соперника.

Насколько хорошо вы следили за Карпиным в сборной России