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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Грулёв назвал звёздного игрока, которого считает для себя примером

30 Декабря 2021 • 22:51 Комментировать

Вячеслав Грулёв, выступающий за «Динамо», рассказал о своей любви к английскому футболу. По словам динамовца, ему очень нравится атмосфера на трибунах во время матчей английской Премьер-лиги.

Отдельно Грулёв высказался по поводу форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Вячеслава поражает, как египтянин играет в режиме с матчами через два дня на третий уже четыре года почти без попаданий в лазарет.

«Не знаю, как с такими нагрузками он стабильно показывает настолько высокий уровень. В этом плане для меня Салах пример для подражания. Просто космос», - слова Грулёва на своих страницах приводит sport24.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Динамо Москва Мохамед Салах Вячеслав Грулёв
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