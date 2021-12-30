​Грулёв назвал звёздного игрока, которого считает для себя примером

Вячеслав Грулёв, выступающий за «Динамо», рассказал о своей любви к английскому футболу. По словам динамовца, ему очень нравится атмосфера на трибунах во время матчей английской Премьер-лиги.

Отдельно Грулёв высказался по поводу форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Вячеслава поражает, как египтянин играет в режиме с матчами через два дня на третий уже четыре года почти без попаданий в лазарет.

«Не знаю, как с такими нагрузками он стабильно показывает настолько высокий уровень. В этом плане для меня Салах пример для подражания. Просто космос», - слова Грулёва на своих страницах приводит sport24.