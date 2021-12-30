Ожидается, что в ближайшее время Александр Кокорин покинет «Фиорентину» и подпишет контракт с новым клубом. Как сообщает Corriere dello Sport, 30-летний форвард может оказаться в «Химках».

В Италии дела Александра Кокорина складываются плохо. Уже одиннадцать месяцев он выступает за «Фиорентину», но при этом провёл лишь девять матчей и ни разу не отметился результативным действием.

Интересно, что «Химки» недавно объявили о переходе в свои ряды Павла Мамаева. Полузащитник является близким другом Александра Кокорина. В своё время они приняли участие в нескольких драках и оказались за решёткой.