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​В Италии назвали потенциальный новый клуб Кокорина слухи

30 Декабря 2021 • 22:47 Комментировать

Ожидается, что в ближайшее время Александр Кокорин покинет «Фиорентину» и подпишет контракт с новым клубом. Как сообщает Corriere dello Sport, 30-летний форвард может оказаться в «Химках».

В Италии дела Александра Кокорина складываются плохо. Уже одиннадцать месяцев он выступает за «Фиорентину», но при этом провёл лишь девять матчей и ни разу не отметился результативным действием.

Интересно, что «Химки» недавно объявили о переходе в свои ряды Павла Мамаева. Полузащитник является близким другом Александра Кокорина. В своё время они приняли участие в нескольких драках и оказались за решёткой.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Фиорентина Александр Кокорин трансферы футбола - зима 2022
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