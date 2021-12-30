​Калиниченко не смог обойтись без мата, оценивая трансферы «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» Максим Калиниченко не смог обойтись без ругательных словечек, описывая трансферную кампанию «красно-белых».

Напомним, что в четверг «Спартак» объявил о подписании Леона Классена. Ранее в клуб перебрались Илья Свинов, Даниил Хлусевич и Шамар Николсон.

«Ребят, расходимся, нас опять ******* [обманули]. Никакой борьбы за титулы в ближайшие годы не будет. Идёт «оптимизация» и «импортозамещение», - написал Калиниченко в своём телеграм-канале «Калина25».

По мнению Калиниченко, в руководстве «Спартака» никто не рассчитывает на титулы, судя по ставке на молодых игроков. Калиниченко призывает фанатов «красно-белых» успокоить свои амбиции.

«Я прям успокоился, ведь ничего не ждать - это прекрасно для психики», - поделился своими впечатлениями Калиниченко.