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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Грулёв назвал трёх защитников из чемпионата России, против которых сложно играть

30 Декабря 2021 • 21:36 Комментировать

Форвард «Динамо» Вячеслав Грулёв назвал троих защитников из клубов чемпионата России, против которых ему было сложнее всего действовать.

В интервью для sport24 Грулёв выделил Филипа Уремовича из «Рубина», а также Ярослава Ракицкого и Деяна Ловрена из «Зенита».

«Быстрый, неуступчивый - очень хороший защитник», - так Грулёв описал Уремовича.

В сезоне 2021/2022 Вячеслав Грулёв провёл за «Динамо» 16 матчей в чемпионате России. В них нападающий записал на свой счёт 6 результативных ударов.

После 18 сыгранных туров российской Премьер-лиги «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Ярослав Ракицкий Деян Ловрен Филип Уремович Вячеслав Грулёв
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